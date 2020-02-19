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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму возбудили дело против двух подростков за "подготовку теракта"

Следственный комитет России утверждает, что подростки планировали напасть на два учебных заведения в Керчи с самодельными бомбами.

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В СК РФ возбудили дело против двух подростков за "подготовку теракта"
В СК РФ возбудили дело против двух подростков за "подготовку теракта"
Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Facebook

Следственный комитет России открыл уголовное дело касательно двух подростков из Керчи 2003-го и 2004 года рождения, которых накануне задержали по подозрению в "подготовке теракта". Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело начато по ч. 1 ст. 30, п. "а", и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (подготовка к террористическому акту группой лиц).

В СК РФ заявляют, что подростки планировали напасть на два учебных заведения в Керчи, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Также в СК РФ утверждают, что они были администраторами так называемых "групп смерти" в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Российские правоохранители обыскали дома подозреваемых и изъяли самодельные взрывные устройства.

ТАСС сообщил, что один из задержанных подростков признался, что готовил взрыв в школе, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге. Второй задержанный рассказал, что вместе с товарищем убивал котов, и описал способы убийства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные сведения о задержанных гражданах и проверить соблюдение их прав.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, теракт, аннексия, нападение, спецслужбы, подростки
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