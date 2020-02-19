Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым – Волкер

Россия "невероятно агрессивна" в вопросе Крыма, но Украина должна напоминать международному сообществу об оккупации полуострова, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Украина должна напоминать миру об оккупации Россией Крыма. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

"Важно помнить о Крыме. Украина должна сохранять его "на виду", напоминать, что Крым оккупирован, что там продолжаются нарушения прав человека. В конце концов, напоминать о том, что санкции были введены, в частности, из-за оккупации Крыма. Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым", – сказал он.

По словам дипломата, "никакого прогресса по Крыму" он не ожидает.

"Россия невероятно агрессивна в вопросе удержания Крыма, и поэтому до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится. А это значит, что мы должны быть готовы к длительной борьбе", – подчеркнул Волкер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.