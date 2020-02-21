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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Из-за европейских санкций против РФ в оккупированном Крыму перестал работать BlaBlaCar

При попытке найти попутчика в оккупированный Крым или с территории полуострова BlaBlaCar сообщает, что сервис недоступен в этом регионе.

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В Крыму прекратил работать сервис BlaBlaCar
В Крыму прекратил работать сервис BlaBlaCar
Фото: pixabay.com

Международный онлайн-сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar прекратил работу на территории оккупированного Крыма из-за европейских санкций. Об этом представители сервиса рассказали в комментарии "Интерфаксу".

Представители BlaBlaCar не уточнили, когда именно сервис прекратил работу, но заявили, что случилось это не так давно.

Как пишет "Интерфакс", сейчас при попытке найти попутчика для поездок в города оккупированного Крыма или с территории полуострова сайт компании выдает сообщение: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Сервис был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой.

В декабре 2019 года главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, санкции, аннексия, Европейский союз, BlaBlaCar
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