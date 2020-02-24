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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Геннадий Гудков о Крыме: Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков предполагает, что в будущем Крым станет территориально-политическим образованием, которое не будет смущать ни Киев, ни Москву.

Гудков: Лично я думаю, что у Крыма будет особый статус
Гудков: Лично я думаю, что у Крыма будет особый статус
Фото: Мария Перфильева / Facebook

Украина не получит полный контроль над оккупированным ныне Крымом. Такое мнение российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 24 февраля.

Он предположил, что на полуострове может быть "совместный протекторат, совместное управление или даже новый референдум в обозримом будущем".

"Вполне возможно, что Крым станет каким-то новым территориально-политическим образованием, которое не будет смущать ни Украину, ни Россию. Давайте будем реалистами, не будет Крым украинским. Это вам говорит оппозиционный российский политик, семья которого понесла огромные потери из-за деятельности [президента РФ Владимира] Путина и его режима. Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским", – сказал Гудков.

Российский оппозиционер считает, что "вопрос по Крыму будет решен каким-то иным способом, как по Сингапуру, Гонконгу, Гибралтару".

"Там будут достигнуты договоренности, устраивающие обе стороны и дающие им возможность красиво выйти из этой ситуации... 90% населения России, даже не любящие режим, и столько же крымчан считают, что Крым – это историческая часть России. Вполне возможно, что выход будет найден. Если соседи хотят мира, хотят договориться и наладить нормальные отношения – они найдут выход. Но лично я думаю, что у Крыма будет особый статус", – отметил он.

Гудков предполагает, что Крым "не нужен Украине как территориально-политическое образование".

"А вот как совместная курортная зона тут наверняка можно договориться и предоставить Крыму суперавтономию, чтобы у народов обеих стран были равные и беспрепятственные права пользоваться природой, благами, зоной отдыха в Крыму. И вообще, думаю, вопрос территорий между государствами уходит на второй план", – объяснил российский оппозиционер.

Он согласился, что "Крым – это безобразная российская аннексия".

"Но когда уйдут эти люди и будет выстроена другая политика, наверное, нужно будет искать какое-то взаимоприемлемое решение, в том числе и для Крыма", – заявил Гудков.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Геннадий Гудков
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