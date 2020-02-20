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20 февраля, 2020
 
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Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил, что украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, поехавший в Симферополь, вероятно, определился с тем, чей Крым.

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Сеитаблаев заявил, что ему "абсолютно по барабану", как жест Усика расценят оккупанты
Сеитаблаев заявил, что ему "абсолютно по барабану", как жест Усика расценят оккупанты
Фото: Julia Sinkevych / Facebook

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев крымскотатарского происхождения заявил, что считает приемлемым визит украинского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в аннексированный Крым. Об этом он рассказал изданию "Обозреватель".

"Я своих родителей не видел шесть лет, родственников тоже не видел очень долго. Если бы у меня была возможность их видеть, не поддерживая оккупанта, открыто протестуя против аннексии Крыма, я бы это делал", – сказал он.

По словам Сеитаблаева, он не ездит в Крым, чтобы не доставлять неудобств семье.

"Я знаю своих горячих родственников, и предполагаю, что бы они делали в этом случае. Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо", – сказал он.

Относительно того, что Усик уходил от ответа на вопрос "Чей Крым?", Сеитаблаев отметил, что, возможно, спортсмен передумал или осознал, что надо определяться с тем, чья это территория.

"Ездить или не ездить к родителям, имея такую возможность, это вопрос, который каждый должен решать для себя сам. Но если он пишет, что Симферополь – это Украина, я, конечно, это поддерживаю", – подчеркнул режиссер.

Он также заявил, что ему "абсолютно по барабану", как жест Усика расценят оккупанты.

Александр Усик побывал в родном городе Симферополь. В Stories Instagram он 19 февраля разместил видео, в котором запечатлен за рулем автомобиля. Ролик подписан: "Симферополь. Украина".

После аннексии Крыма Россией боксер из Симферополя Усик избегает прямого ответа на вопрос: "Чей полуостров?". В июле 2016 года он заявил: "Крым – это Крым". В сентябре 2018 года в авторской программе журналиста Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" сказал: "Чей Крым? Божий".

Теги: Крым, Украина, Симферополь, аннексия, Александр Усик, Ахтем Сеитаблаев
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