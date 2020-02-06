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"Может, я и обезьяна, как твердит один осел". Усик ответил ветерану АТО

Ветеран АТО Леонид Остальцев в эфире "5 канала" назвал украинского боксера Александра Усика "обезьяной".

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Усик был обладателем чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring
Усик был обладателем чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring
Фото: EPA

Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Instagram стихотворением ответил ветерану АТО Леониду Остальцеву.

Остальцев 1 февраля в эфире "5 канала" сказал: "Нас окружают не только Ломаченки, Усики и прочие обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, и не боятся называть вещи своими именами".

5 февраля Усик опубликовал стихотворение:

"Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.

Сильный, бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути – первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята, научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить".

Также украинский боксер добавил подпись к посту: "На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем".

Остальцев – младший сержант Вооруженных сил Украины и ветеран АТО, а также предприниматель, основатель пиццерии Pizza Veterano.

Усик – украинский боксер, бывший обладатель чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Сейчас боксер выступает в супертяжелой весовой категории.

Теги: бокс, Украина, Александр Усик, АТО
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