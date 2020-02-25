Дуда: Россия является агрессором в Украине, ей нельзя доверять

РФ ведет себе агрессивно не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Россия продолжает оккупировать украинские территории, ей нельзя доверять. Такое мнение в интервью польскому еженедельнику Sieci выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Wpolityce.pl.

"Россия является агрессором в Украине. Она не прекратила эту агрессию, продолжает оккупировать Крым и территорию вокруг Донецка и Луганска. Россия поддерживает сепаратистов и ведет себя агрессивно и в отношении других стран, в частности демонстрирует силу путем нарушения воздушного пространства. Поэтому это не та страна, о которой можно было бы сказать, что она заслуживает доверия и что она мирным путем реализует свои интересы", – заявил Дуда.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.