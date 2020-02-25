Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дуда: Россия является агрессором в Украине, ей нельзя доверять

РФ ведет себе агрессивно не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Дуда: Россия поддерживает сепаратистов
Дуда: Россия поддерживает сепаратистов
Фото: ЕРА

Россия продолжает оккупировать украинские территории, ей нельзя доверять. Такое мнение в интервью польскому еженедельнику Sieci выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Wpolityce.pl.

"Россия является агрессором в Украине. Она не прекратила эту агрессию, продолжает оккупировать Крым и территорию вокруг Донецка и Луганска. Россия поддерживает сепаратистов и ведет себя агрессивно и в отношении других стран, в частности демонстрирует силу путем нарушения воздушного пространства. Поэтому это не та страна, о которой можно было бы сказать, что она заслуживает доверия и что она мирным путем реализует свои интересы", – заявил Дуда.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Украина, Луганск, Польша, агрессия, сепаратисты, Анджей Дуда, война в Украине, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Звезда сериала "Секс и город" рассказала о давлении общества на женщин. Видео
  Звезда сериала "Секс и город" рассказала о давлении общества на женщин. Видео
  "Это фольклор Левобережной Украины, которой руководила Российская империя". Тополя высказался о победителе нацотбора на "Евровидение" Go-A
  "Это фольклор Левобережной Украины, которой руководила Российская империя". Тополя высказался о победителе нацотбора на "Евровидение" Go-A
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS