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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики 11 раз открывали огонь, ранен украинский военный

22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных в том числе с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями; с начала суток 23 февраля оккупанты не вели обстрелов, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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22 февраля украинский военный был ранен в результате взрыва неизвестного устройства
22 февраля украинский военный был ранен в результате взрыва неизвестного устройства
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

С начала суток 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации не открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00, опубликованной в Facebook. 

22 февраля оккупанты 11 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали украинских военных вблизи Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Красногоровки, Лебединского, Водяного, Гнутово, Крымского и Новолуганского, сообщили в штабе. 

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в релизе. 

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве вчера украинский военный получил ранение

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/796562127503072

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Красногоровка, Крымское, украинский военный, Гнутово, Водяное, Лебединское, Старогнатовка, война в Украине, Новомихайловка, Новолуганское, режим тишины, ранение, операция Объединенных сил
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