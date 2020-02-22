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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, но, понеся потери, отступила – штаб ООС

Боевики оставили на поле боя тело погибшего российского наемника, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Боевики отступили, сообщил штаб ООС
Боевики отступили, сообщил штаб ООС
Фото: EPA (архив)

Диверсионно-разведывательная группа боевиков в ночь на 22 февраля неудачно попыталась прорваться через линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское [Луганской области]. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/795935494232402

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, диверсанты, война в Украине, операция Объединенных сил
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