На Донбассе ранен один украинский военный, зафиксирована активность снайперов боевиков

19 февраля представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксирована активность снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Марьинки, Лебединского, Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Луганского и Орехово.

С начала новых суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новомихайловки. Потерь в рядах украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.