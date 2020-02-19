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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 19 февраля боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationОперація об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

19 февраля на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В штабе добавили, что с начала суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары", – добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/794021937757091

В течении суток 18 февраля боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое – боевое поражение. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в Луганской области украинские военные потеряли один опорный пункт, но позиции остались неизменными.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, военные, переговоры, украинский военный, прекращение огня, война в Украине, операция Объединенных сил
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