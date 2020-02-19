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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области задержали боевика

Боевик российско-оккупационных войск пытался пересечь блокпост возле поселка Городище Луганской области, рассказали в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевика доставили в полицию
Боевика доставили в полицию
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationОперація об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

19 февраля возле поселка Городище Луганской области военные Национальной гвардии Украины задержали боевика российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Мужчину задержали, когда он пытался пересечь блокпост.

"В поисковой базе ситуационного центра этот гражданин 1958 года рождения числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", – отметили в пресс-центре.

Его доставили в Белоцерковское отделение полиции в Луганской области по подозрению в преступлении, предусмотренного ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/793841851108433

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донбасс, боевики, блокпост, задержание
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