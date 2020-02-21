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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

20 февраля представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала новых суток боевики обстреливают позиции украинских военных в Донецкой области.

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После полуночи боевики обстреливали украинские позиции
После полуночи боевики обстреливали украинские позиции
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а из также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Новомихайловки, Пищевика, Павлополя, Марьинки, Лебединского, Красногоровки, Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Новозвановки.

С началом новых суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции в районе Красногоровки, Орехово, Павлополя и Лебединского. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/795083954317556

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, вооружение, боевики, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Орехово, Лебединское, Старогнатовка, Новозвановка, Пищевик, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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