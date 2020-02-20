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Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира – исследование

По сравнению с 2018 годом Украина поднялась в рейтинге милитаризированных стран на одну позицию.

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Украина поднялась в рейтинге милитаризации
Украина поднялась в рейтинге милитаризации
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина заняла 13-ю позицию в рейтинге самых милитаризированных стран мира по состоянию на 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте Международного института конверсии в Бонне.

Первая десятка самых милитаризированных стран выглядит следующим образом:

  1. Израиль
  2. Сингапур
  3. Армения
  4. Кипр
  5. Корея
  6. Россия
  7. Греция
  8. Иордания
  9. Беларусь
  10. Азербайджан.

В конце списка оказались Коста Рика, Гаити, Панама, Эсватини, Папуа – Новая Гвинея, Либерия, Гамбия, Кабо-Верде, Тимор-Лешти, а также Тринидад и Тобаго.

Отметим, что в 2018 году Украина находилась на 14-й позиции в рейтинге.

Глобальный индекс милитаризации (GMI) отражает соотношение между ресурсами, которые идут на военные нужды страны, и ресурсами на другие сферы.

Теги: Украина, военные, Глобальный индекс милитаризации
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