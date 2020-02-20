Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира – исследование

Украина заняла 13-ю позицию в рейтинге самых милитаризированных стран мира по состоянию на 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте Международного института конверсии в Бонне.
Первая десятка самых милитаризированных стран выглядит следующим образом:
В конце списка оказались Коста Рика, Гаити, Панама, Эсватини, Папуа – Новая Гвинея, Либерия, Гамбия, Кабо-Верде, Тимор-Лешти, а также Тринидад и Тобаго.
Отметим, что в 2018 году Украина находилась на 14-й позиции в рейтинге.
Глобальный индекс милитаризации (GMI) отражает соотношение между ресурсами, которые идут на военные нужды страны, и ресурсами на другие сферы.