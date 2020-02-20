Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира – исследование

По сравнению с 2018 годом Украина поднялась в рейтинге милитаризированных стран на одну позицию.

Украина заняла 13-ю позицию в рейтинге самых милитаризированных стран мира по состоянию на 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте Международного института конверсии в Бонне.

Первая десятка самых милитаризированных стран выглядит следующим образом:

Израиль Сингапур Армения Кипр Корея Россия Греция Иордания Беларусь Азербайджан.

В конце списка оказались Коста Рика, Гаити, Панама, Эсватини, Папуа – Новая Гвинея, Либерия, Гамбия, Кабо-Верде, Тимор-Лешти, а также Тринидад и Тобаго.

Отметим, что в 2018 году Украина находилась на 14-й позиции в рейтинге.

Глобальный индекс милитаризации (GMI) отражает соотношение между ресурсами, которые идут на военные нужды страны, и ресурсами на другие сферы.