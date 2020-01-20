Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

В 2020 году Украина сместилась с 53-й на 56-ю позицию в рейтинге Bloomberg Innovation Index, пропустив вперед Саудовскую Аравию, Индию и Катар.

За последние два года Украина потеряла 10 позиций в рейтинге инновационных экономик мира Фото: pixabay.com

Украина заняла 56-ю строчку в рейтинге Bloomberg Innovation Index, ежегодно составляемом агентством Bloomberg.

В прошлом году Украина занимала 53-е место, но в этом году ее опередили Саудовская Аравия, Индия и Катар.

Первое место заняла Германия; Южная Корея, которая возглавляла рейтинг последние шесть лет, – на второй строчке. В первую десятку также вошли Сингапур, Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.

Китай занял 15-е место, Россия – 26-е, Венгрия – 28-е (поднялась на четыре позиции), Румыния – 32-е (потеряла три позиции), Турция – 35-е (опустилась на две позиции). Эстония сохранила 36-е место с прошлого года, следом за ней расположились Латвия (поднялась на пять позиций) и Литва (потеряла одну позицию).

В 2018-м Украина занимала 46-е место в рейтинге.

Bloomberg публикует инновационный рейтинг восемь лет. При его составлении агентство учитывает расходы государств на научные исследования и развитие, наличие производственных мощностей, продуктивность труда, активность патентной деятельности и количество высокотехнологичных публичных компаний. Всего в рейтинг включены 60 стран из Европы, Северной Америки и Азии.