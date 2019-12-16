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Украина заняла 39-е место в рейтинге самых могущественных стран

В рейтинге учитывали экономику, политическое влияние, военную мощь, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

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Украина расположилась в рейтинге между Мексикой и Финляндией
Украина расположилась в рейтинге между Мексикой и Финляндией
Фото: pixabay.com

Украина заняла 39-е место в рейтинге самых могущественных стран мира в 2019 году. Она расположилась в списке между Мексикой и Финляндией. Об этом сообщает американский журнал U.S. News & World Report.

Рейтинг составили аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Они учитывали такие факторы как экономика, политическое влияние, военная мощь, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

В прошлом году Украина заняла в рейтинге 33-е место. Аналитики в данных о стране указали, что в Украине проживает 44,8 млн человек.

В топ-3 вошли США, Россия и Китай. За ними следуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Аналитики отметили, что первые девять позиций рейтинга остались такими же, как и в прошлом году, а Южная Корея поднялась на одну строчку и замкнула топ.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Китай, Израиль, Франция, Великобритания, рейтинг, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, экономика, Мексика, Финляндия
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