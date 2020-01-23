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Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге демократии The Economist

В рейтинге британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit Украина сохранила статус "гибридной демократии".

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Украина заняла 78 место место в индексе демократии
Украина заняла 78 место место в индексе демократии
Фото: pixabay.com

Украина заняла 78-е место в рейтинге стран мира по уровню демократии, который составляет британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit (входит в один медиахолдинг с журналом The Economist). Рейтинг был опубликован 21 января.

По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на шесть позиций, набрав 5,9 балла из 10 и сохранив статус "гибридной демократии". Украина расположилась между Гонконгом (77-е место) и Албанией (79-е место).

Как пишут составители рейтинга, две страны из категории “гибридные демократии” сделали существенные шаги на пути к демократии в 2019 году – Украина и Армения. В обеих странах состоялись выборы, которые были признаны свободными и честными.

При этом общий уровень демократии в мире, по оценке The Economist Intelligence Unit, оказался худшим за все время составления рейтинга – с 2006 года – и составил 5,44 балла. В первую тройку рейтинга, как и в прошлом году, вошли Норвегия, Исландия и Швеция. Замыкает рейтинг Северная Корея.


Фото: .economist.com

Графика: economist.com

Всего в рейтинг включены 167 стран. Оценка основывается на пяти ключевых показателях, характеризующих состояние демократии внутри государства: избирательный процесс, открытость правительства, участие общества в политической жизни, политическая культура и уровень гражданских свобод.

В зависимости от оценки, страны делятся на четыре категории:

полноценная демократия (гражданские свободы и основные политические свободы не только уважаются, но и подкрепляются политической культурой, способствующей процветанию демократических принципов);

недостаточная демократия (выборы являются справедливыми и свободными, а основные гражданские свободы соблюдаются, но могут иметь проблемы, например нарушение свободы СМИ);

гибридный режим (в ходе выборов имеются нарушения, препятствующие их справедливому и свободному проведению. В таких стран обычно правительства оказывают давление на политических оппонентов, их судебные органы несамостоятельные, СМИ притеснены, широко распространена коррупция);

авторитарный режим (политический плюрализм исчез или крайне ограничен. Эти страны часто являются абсолютными монархиями или диктатурами, в них нарушаются гражданские свободы, а выборы (если они происходят) не являются справедливыми и свободными. СМИ часто принадлежат государству или контролируются группами, связанными с правящим режимом, судебная власть не является независимой, и существует вездесущая цензура).

Теги: Украина, рейтинг, демократия
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