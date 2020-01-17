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Индекс бигмака. Украинская гривна заняла седьмое место с конца в списке недооцененных валют

Согласно индексу бигмака, в Украине обменный курс должен составлять 10,05 грн/$.

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В Украине бигмак стоит 57 грн
В Украине бигмак стоит 57 грн
Фото: McDonald's / Facebook

Украинская гривна заняла седьмое место с конца в списке недооцененных валют в индексе бигмака. Об этом сообщается в рейтинге издания The Economist за январь 2020 года.

По данным издания, бигмак в Украине стоит 57 грн, в то время как в США – 5,67$. Согласно индексу бигмака, в Украине обменный курс должен составлять 10,05 грн/$. Таким образом, украинская валюта считается недооцененной на 58,1% по сравнению с фактическим курсом.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2020 года стали денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана, Малайзии, Тайвани, Индонезии и Молдовы.

Единственными переоцененными валютами в индексе считаются швейцарский франк (на 18,4%) и норвежская крона (на 5,3%).

В прошлом году гривна в рейтинге занимала пятое место с конца. По данным The Economist, она была недооценена на 65,2% по отношению к доллару.

Индекс бигмака рассчитывает справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бигмака в сети фастфудов McDonald's. Считается, что в себестоимость бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые, можно получить обобщенную потребительскую корзину, которая, в частности, определяет и обменный курс национальной валюты относительно доллара.

Теги: Россия, Украина, Турция, Румыния, Молдова, Индонезия, гривна, доллар, Малайзия, Азербайджан, исследование, Тайвань, ЮАР, The Economist, бигмак
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