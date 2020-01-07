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Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов

Украинский паспорт позволяет въехать без визы или с упрощенной процедурой ее получения в 128 стран мира, проинформировали в компании Henley & Partners.

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Украина ухудшила позиции в мировом рейтинге паспортов
Украина ухудшила позиции в мировом рейтинге паспортов
Фото: dpsu.gov.ua

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место. Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который 7 января опубликовала компания Henley & Partners.

Год назад Украина занимала 41-е место в рейтинге.

Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, осталось прежним – 128.

Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония – ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

Теги: Германия, Украина, рейтинг, Япония, Южная Корея, паспорт, безвизовый режим, Сингапур, биометрический паспорт, визы
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