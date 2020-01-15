Украина заняла 15-е место в рейтинге роста минимальных зарплат

В 2020 году в Украине минимальная заработная плата выросла на 13,2%, говорится в исследовании Picodi.com.

Украина заняла 15-е место среди 54 стран в рейтинге роста минимальных зарплат. Об этом сообщается в исследовании ресурса Picodi.com.

В 2020 году в Украине минимальная заработная плата выросла на 13,2%. В Беларуси минимальный показатель вырос на 13,6%, в России – на 7,5%, в Польше – на 14,9%, а в Германии – на 1,9%.

Для расчетов авторы исследования использовали размер зарплат после уплаты налогов. В Украине минимальная зарплата составляет 4723 грн, но после вычета налогов остается 3802 грн.

Рейтинг роста минимальной зарплаты в мире. Фото: picodi.com

Лидером рейтинга стала Нигерия (66,8%), однако в пересчете на доллары размер минимальной зарплаты в стране является одним из самых низких.