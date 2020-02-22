На Донбассе после взрыва неизвестного устройства ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Менее чем за сутки 22 февраля боевики на Донбассе семь раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

22 февраля по состоянию на 18.50 на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", – сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, менее чем за сутки 22 февраля боевики семь раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отмечается в сводке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.