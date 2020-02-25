Парубий о возможном пересмотре языкового закона: Не сейте московский ветер – пожнете украинскую бурю

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал обсуждение языкового вопроса, потому что, по его мнению, закон о функционировании украинского языка, принятый Верховной Радой VIII созыва, несет риски для украинского общества. Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий высказал мнение, что таким образом команда президента Владимира Зеленского подыгрывает России.

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий высказал мнение, что в случае пересмотра принятого Радой прошлого созыва языкового закона реакция украинского народа будет "адекватной". Так он прокомментировал заявление нардепа от "Слуги народа", главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, который анонсировал обсуждение языкового вопроса с целью найти компромиссный подход.

"Команда [президента Украины Владимира] Зеленского собирается пересматривать закон Украины о языке. Скажу коротко: ничего у вас не получится. Украинский язык различные оккупанты и их прислужники в Украине всегда пытались уничтожить. Потому что знали, что для украинцев именно язык является основой осознания себя отдельным и единым народом. Для "русского мира" ненавистно независимое Украинское государство, невыносим украинский язык", – написал Парубий на своей странице в Facebook.

По его словам, наступление на украинский язык – это наступление на украинскую идентичность и государственность.

"Ответ украинцев будет адекватным. Не сейте этот московский ветер, потому что пожнете украинскую бурю", – добавил нардеп.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что не видит причин анонсировать внесение изменений в языковой закон.

Ткаченко в интервью "Главкому" 19 февраля сказал, что на базе его парламентского комитета начата подготовка к круглым столам "относительно чувствительных вопросов, в том числе и языкового, чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти, который объединял бы страну".