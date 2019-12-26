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Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


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Депутат от "Слуги народа" заявил, что вторжение РФ спровоцировал "языковой закон". Но гопник бьет тебя вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить

Депутат от "Слуги народа" заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал "языковой закон".

Ну, ок. Давайте еще раз для самых маленьких.

Когда гопник в подворотне бьет тебя по лицу, это вовсе не потому, что у тебя не оказалось закурить или ты не из того района. Это просто ритуальные слова, которые произносит человек, готовящийся к насилию. Есть у тебя сигарета, нет у тебя сигареты – не важно, по морде ты все равно получишь.

Когда гопник из Кремля произносит какую-то пропагандистскую херь, он произносит ее просто потому, что вторжение нужно сопроводить какими-то словами. Ущемленный язык, распятые мальчики, репрессированные снегири – решение принято, а повод найдется.

Я понимаю, что есть альтернативно интеллектуальные особи, которые воспринимают кремлевскую чушь всерьез. Но не понимаю, почему такие люди заседают в украинском (пока) парламенте.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Крым, Украина, пропаганда, языковой закон, Роман Шрайк
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