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Языковой омбудсмен: Советую руководителям телеканалов избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже

Продюсер фильмов и сериалов телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова напомнила, что фильмы, произведенные украинскими субъектами кинематографии, распространяются и демонстрируются в Украине со звуковым рядом, выполненном на украинском.

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Монахова прокомментировала ситуацию со съемками русскоязычных сериалов
Монахова прокомментировала ситуацию со съемками русскоязычных сериалов
Фото: Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова / Facebook

Заявления о том, годится ли украинский язык для того или иного жанра искусства, могут быть болезненно восприняты обществом. Так уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова отреагировала на резонанс, возникший после презентации линейки сериалов телеканала "1+1".

Продюсер фильмов и сериалов "1+1" Алена Еремеева заявила, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", и что айти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто". По ее словам, телеканал в новом сезоне выпустит мелодрамы только на русском.

Монахова напомнила, что согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине со звуковым рядом на государственном языке, путем дублирования или озвучивания. В фильме допускается не более 10% субтитрованных реплик на других языках.

"Даже если русскоязычный контент транслируется в пределах определенных законодательством квот, я бы советовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценочных суждений вроде того, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше или хуже, чтобы не оскорблять чувства своей зрительской аудитории", – написала языковой омбудсмен в Facebook 6 февраля.

https://www.facebook.com/monakhova.tetiana/posts/134818758005129

Еремеева заявила "Телекритике", что ее фразы, произнесенные во время профессиональной дискуссии, вырвали из контекста: "Ни в коем случае речь не шла о предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах".

На канале также говорили, что расширяют русскоязычную линейку сериалов для их продажи за рубеж.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил доктора филологических наук, профессора Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Теги: языковой закон, украинский язык, фильм, 1+1, сериал, Татьяна Монахова, Алена Еремеева
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