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"С комедиями на украинском проще". "1+1" перестал снимать мелодрамы на государственном языке

Продюсер "1+1" Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит лишь для комедийных сериалов, кроме того, украиноязычные мыльные оперы хуже продаются за рубежом.

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Еремеева: Мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии
Еремеева: Мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии
Фото: mediananny.com

Все комедийные сериалы для нового сезона телеканал "1+1" снял на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском, еще один из комедийных сериалов, который сейчас в разработке, будет двуязычным. Продюсер фильмов и сериалов телеканала Алена Еремеева объясняет такой подход особенностями украинского языка, сообщает "Телекритика".

Говоря о планах кинопоказа "1+1" на презентации в Киеве 4 февраля, Еремеева отметила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто".

"По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, зрители просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", – сказала она.

Еремеева утверждает, что каналу нравится производить украиноязычный продукт, но пока он "не так хорошо продается, как хотелось бы", в частности, за рубежом.

"Наш департамент дистрибуции... ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все, что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт", – приводит слова продюсера "Телекритика".

"Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем: чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем: часть сериалов производим на русском, часть – на украинском", – добавил генеральный продюсер "1+1" Максим Кривицкий.

Согласно действующему законодательству, языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

Теги: украинский язык, фильм, 1+1, сериал
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