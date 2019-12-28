Российский канал купил права на показ сериала "Папик", снятого "Кварталом 95"

Российский телеканал СТС покажет сериал "Папик" производства студии "Квартал 95". Об этом представитель СТС сообщил газете "Коммерсантъ".
По его словам, телеканал купил права на показ сериала у шведского дистрибьютора – компании Eccho Rights.
Как сообщил собеседник издания, сериал создавали уже без участия основателя "Квартала 95" президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Сергея Шефира, а также народного депутата Юрия Корвченко.
Зеленский "вышел из этого бизнеса еще до президентских выборов, два партнера сделали это позже, поступив на госслужбу", заявил "Коммерсанту" "знакомый с деталями медиаменеджер".
На сайте СТС уже обнародован анонс "Папика". Сериал должен выйти в эфир 20 января 2020 года.
В Украине премьера "Папика" состоялась 2 декабря на канале "1+1".
Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартала 95" с 2012 года и продает разные виды прав на разных территориях, сообщали в студии. Она же продала российскому ТНТ сериал "Слуга народа", главную роль в котором играл Зеленский, отмечали в "Квартале 95".
В эфир ТНТ вышли только первые три серии "Слуги народа". При этом шутку о президенте РФ Владимире Путине из первой серии вырезали: ее увидела только часть российских зрителей. Сериал впервые в РФ начали показывать 11 декабря и сняли в тот же день, хотя в программе ТНТ сначала было указано, что "Слугу народа" покажут 12-го и 13 декабря. Телеканал сообщил, что целиком первый сезон сериала "изначально предназначался для показа только на платформе Premier".
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В августе Liga.net писала, что в течение трех месяцев, с марта по май, он передал знакомым доли в 10 компаниях. По данным издания, одним из таких лиц стал Шефир.