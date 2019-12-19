Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Путин – хубло?" Российская газета опубликовала фотографию Зеленского и рекламу Hublot на первой полосе

Газета "Ведомости", которая 17 декабря вышла с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, размещенной рядом с рекламой швейцарских часов Hublot на первой полосе, не управляет рекламным контентом, заявил владелец издания Демьян Кудрявцев. Название марки часов звучит в сериале "Слуга народа" с Зеленским в главной роли, первые три серии которого показали в РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ шутку, в которой герой Зеленского выбирает часы, увидела лишь часть зрителей, так как ее вырезали
В РФ шутку, в которой герой Зеленского выбирает часы, увидела лишь часть зрителей, так как ее вырезали
Скришот: Слуга народа / YouTube

Номер российской газеты "Ведомости" за 17 ноября вышел с фотографией украинского президента Владимира Зеленского и рекламой швейцарских часов Hublot на первой полосе. Фото с обложкой опубликовала в Facebook редактор одного из отделов газеты Ксения Болецкая.

"Передаем привет [телеканалу] ТНТ. Просто так получилось", – написала она. 

Фото президента Украины размещено под статьей "Зеленский идет на поправки", которая посвящена децентрализации. Ниже – реклама Hublot.

https://www.facebook.com/bolez77/posts/3028938903807169

Владелец газеты Демьян Кудрявцев сказал изданию "Подъем", что "Ведомости" не управляют рекламой. Он отметил, что рекламодатель выбирает полосу, на которой будет размещено объявление. Однако компания Hublot не могла знать, что будет размещено на полосе, а авторы материала – какая будет реклама, так как это запрещено, сообщил Кудрявцев. 

11 декабря на ТНТ в РФ впервые начали показывать сериал "Слуга народа". Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.

При этом из первой серии вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине. По сюжету президент Василий Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы Hublot, название которой произносится как "хубло". Голобордько уточняет: "Путин – хубло?" Этот эпизод смогли увидеть зрители на Дальнем Востоке, но ко времени показа в Москве шутку вырезали.

После показа первых трех серий 11 декабря "Слугу народа" сняли с эфира, хотя в программе ТНТ сначала было указано, что "Слугу народа" покажут 12-го и 13 декабря.

"Слугу народа" сняла студия "Квартал 95". В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа. 

В студии "Квартал 95" заявили, что права на показ "Слуги народа" российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале ТНТ, а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

В мае "Слугу народа" заблокировали в YouTube для российских пользователей. Граждане России могли смотреть украинский сериал только по подписке на сайте "Кинопоиск". 

Теги: Россия, реклама, газета, часы, Василий Голобородько, сериал Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS