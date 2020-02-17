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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму ФСБ задержала крымчанина по подозрению в участии в "незаконном вооруженном батальоне"

В аннексированном Крыму "суд" отправил под стражу жителя Черноморского района, которого российские силовики подозревают "в участии в незаконном вооруженном формировании – батальоне имени Номана Челебиджихана".

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Сотрудники ФСБ РФ провели обыски у крымчанина
Сотрудники ФСБ РФ провели обыски у крымчанина
Фото: ru.wikipedia.org

Сотрудники ФСБ РФ утверждают, что задержали в аннексированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании – батальоне имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии российской спецслужбы, летом 2016 года мужчина уехал в Украину, где вступил в ряды упомянутого батальона. Затем он вернулся в Крым и "продолжил свою преступную деятельность по участию в батальоне".

В отношении жителя Черноморского района открыли уголовное производство по ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) Уголовного кодекса РФ. У него дома провели обыски.

"Суд" избрал крымчанину меру пресечения в виде содержания под стражей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Добровольческий батальон "Крым" имени Номана Челебиджихана был создан в 2016 году. В 2017 году его расформировали после конфликта с участием его бойцов и регулярного подразделения ВСУ в Херсонской области. Добровольцам предложили службу в части украинской морской пехоты.

Теги: Россия, Крым, Украина, ФСБ, обыск, аннексия, батальон, уголовное производство
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