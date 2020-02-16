В Крыму арестовали четырех украинских рыбаков

Украинских рыбаков обвиняют в браконьерстве, а также в неповиновении сотрудникам Федеральной службы безопасности России.

"Керченский городской суд" в аннексированном Крыму арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море. Об этом 16 февраля сообщает ТАСС, со ссылкой на "погрануправление ФСБ по Республике Крым".

Задержанных украинцев признали виновными в административном правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неповиновение требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности). Им назначен административный арест на 10 суток.

Кроме того, против украинцев возбудили дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биологических ресурсов).

15 февраля в Азовском море российскими спецслужбами была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк рассказала, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Депутат Верховной Рады Павел Мельник сообщил предполагаемые имена задержанных – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

Позже в ФСБ заявили, что все задержанные украинцы признались в незаконном вылове рыбы.

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.