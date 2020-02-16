Задержание украинских рыбаков. В ФСБ заявили, что украинцы признались в браконьерстве

В "управлении ФСБ по республике Крым", заявили, что все четверо задержанных украинских рыбаков признались в незаконном вылове рыбы.

Задержанные в РФ украинцы признались в браконьерстве в Азовском море Фото: EPA

Еще трое задержанных российскими пограничниками в Азовском море украинских рыбаков признали факт незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "управление ФСБ по республике Крым".

Как пишет агентство, все украинцы заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось.

Один из допрашиваемых сообщил также, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от ноября прошлого года.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

15 февраля в Азовском море российскими спецслужбами была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк рассказала, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.