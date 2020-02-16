Стали известны имена украинских рыбаков, которых задержала ФСБ

По словам народного депутата Павла Мельника, задержанными являются жители Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

Максим Терехов (на фото) является одним из четырех задержанных украинцев Фото: Павло Мельник / Facebook

Украинские рыбаки, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники пограничного "управления ФСБ России" в оккупированном Крыму, являются жителями села Райновка Запорожской области. Об этом 16 февраля сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района.

Депутат отметил, что имена задержанных – вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

15 февраля в Азовском море российскими спецслужбами была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк рассказала, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.