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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стали известны имена украинских рыбаков, которых задержала ФСБ

По словам народного депутата Павла Мельника, задержанными являются жители Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

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Максим Терехов (на фото) является одним из четырех задержанных украинцев
Максим Терехов (на фото) является одним из четырех задержанных украинцев
Фото: Павло Мельник / Facebook

Украинские рыбаки, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники пограничного "управления ФСБ России" в оккупированном Крыму, являются жителями села Райновка Запорожской области. Об этом 16 февраля сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района.

Депутат отметил, что имена задержанных – вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

https://www.facebook.com/melnik81/posts/181809939738251

15 февраля в Азовском море российскими спецслужбами была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк рассказала, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Теги: Россия, Крым, Украина, ФСБ, пограничники, рыбалка, моряки
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