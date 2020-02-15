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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинскими рыбаками

Российские пограничники утверждают, что украинцы незаконно ловили камбалу. Вся команда задержана в оккупированной Керчи.

Между Украиной и Россией действует договор о вылове рыбы в Азовском море
Между Украиной и Россией действует договор о вылове рыбы в Азовском море
Фото: ЕРА

Сотрудники пограничного "управления ФСБ России" в оккупированном Крыму задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. Об этом 15 февраля сообщило агентство "Интерфакс".

По информации пресс-службы ФСБ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также орудие лова – ставная сеть. При этом документы на право добычи водных биологических ресурсов у задержанных отсутствовали, заявили в российском ведомстве.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи. Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк сказала информагентству, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Капитан судна в разговоре с сотрудниками ФСБ признал факт незаконного вылова камбалы и сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет. Он сообщил, что лодка вышла на промысел из села Райновка Запорожской области, пишет "Интерфакс".

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 западнее мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. У судна было разрешение на вылов рыбы только на территории Украины. 

16 июля 2018 года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к пятому президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена моряков с судна ЯМК-0041 на членов экипажа крымского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море.

30 октября 2018 года в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили, что семерых моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041.

Капитан ЯМК-0041 Виктор Новицкий более года провел в СИЗО в Крыму и вернулся на материковую Украину только в июне 2019 года.

Теги: Крым, Украина, Керчь, ФСБ, пограничники, рыба, задержание, моряки, Лариса Опанасюк
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