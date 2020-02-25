Правозащитники насчитали более 300 случаев преследования журналистов в Крыму после аннексии. Инфографика
Оккупационная власть и силовые структуры РФ в Крыму систематически преследуют журналистов и блогеров. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова на полуострове, подготовленном Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой. Основные данные из отчета опубликовала международная правозащитная организация Freedom House в Facebook. Всего с 2014 года зафиксировано более 300 фактов давления на журналистов и блогеров, включая возбуждение уголовных дел, задержания и пытки.
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