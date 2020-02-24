Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Более 1,1 млн граждан с регистрацией в ОРДЛО и Крыму имеют украинские биометрические паспорта для выезда за границу

Биометрические паспорта получили более 950 тыс. граждан с регистрацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с регистрацией в Крыму – более 150 тыс., сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с 2015 года в Украине оформлено 14,2 млн биометрических загранпаспортов
Всего с 2015 года в Украине оформлено 14,2 млн биометрических загранпаспортов
Фото: МВС України / Twitter

Более 1,1 млн граждан с регистрацией на оккупированных территориях Украины – в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также в Крыму – получили биометрические паспорта граждан Украины для выезда за границу. Об этом 24 февраля со ссылкой на данные Государственной миграционной службы сообщила "Німецька хвиля".

С регистрацией в ОРДЛО биометрические паспорта получили 950 405 граждан, с регистрацией в Крыму –150 466.

В Госмиграционной службе уточнили, что это данные по состоянию на 12 февраля.

Согласно результатам единственной переписи, которая прошла в Украине в 2001 году, в Донецкой области проживало 4,8 млн человек, в Луганской – 2,5 млн, в Крыму – 2 млн.

По состоянию на 24 февраля 2020 года в Украине учтено 1,4 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма, сообщило Министерство социальной политики.

Биометрические паспорта для выезда за границу выдаются в Украине с 2015 года. Они, в частности, необходимы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом между Украиной и Евросоюзом, который действует с 2017 года.

В конце декабря 2019 года глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил "Европейской правде", что в Украине оформлено 14,2 млн биометрических загранпаспортов.

Теги: Крым, паспорт, биометрический паспорт, Максим Соколюк, война на Донбассе, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS