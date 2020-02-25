Украинских рыбаков, задержанных ФСБ в Азовском море, освободили. Они возвращаются домой

Четыре жителя Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля. Они, по данным ФСБ РФ, признались в незаконном вылове рыбы и отбыли 10-дневный административный арест в аннексированном Крыму.

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море и арестованные в аннексированном Крыму четыре украинских рыбака 25 февраля вышли из-под ареста, сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.

Рыбаки – жители села Райновка Приморского района Запорожской области. Мельник был избран в Верховную Раду по округу №81 в Запорожской области (в него входит Райновка).

"Только что получена информация, что украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море, освобождены", – написал он.

По данным депутата, Терехов позвонил родным и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков хорошее, они планируют возвращаться домой на собственном судне.

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По данным российской спецслужбы, все четверо признались в незаконном вылове рыбы. Один из допрошенных рыбаков якобы сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями.

Подконтрольный России "Керченский городской суд" 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи.

Из-за задержания моряков в МИД Украины вызывали временного поверенного по делам РФ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил на пресс-конференции, что рыбаки вышли в море с нарушениями и после возвращения на материковую часть Украины будут привлечены к ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу), сообщает "Укринформ". За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

В ноябре 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.