Освобождение задержанных в Крыму украинских рыбаков. ГПСУ проверяет информацию

В Госпогранслужбе пока не знают, достоверна ли информация о том, что украинских рыбаков, задержанных в оккупированном Крыму, отпустили.

У Госпогранслужбы Украины есть предварительная информация, что украинских рыбаков, задержанных в оккупированном Крыму, отпустили из-под ареста. Об этом "Радіо Свобода" рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, в ГПСУ надеются, что информация об освобождении достоверная.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, как украинские рыбаки вернутся на материковую Украину. Демченко назвал два возможных варианта – морем или через админграницу между Крымом и Херсонской областью.

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По данным российской спецслужбы, все четверо признались в незаконном вылове рыбы. Один из допрошенных рыбаков якобы сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями.

Подконтрольный России "Керченский городской суд" 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи.

Из-за задержания моряков в МИД Украины вызывали временного поверенного по делам РФ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил на пресс-конференции, что рыбаки вышли в море с нарушениями и после возвращения на материковую часть Украины будут привлечены к ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу), сообщает "Укринформ". За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

25 февраля депутат от "Слуги народа" Павел Мельник заявил, что рыбаков отпустили из-под ареста.

В ноябре 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.