Соловей: Сурков сказал о принуждении Украины к братству. Это точное описание планов российского руководства в отношении Украины

Соловей: Москва очень интенсивно работает с украинскими националистами. У нее прекрасные отношения с теми, кто в Украине громче всех кричит Фото: Консервативная Правозащитная Группа / Facebook

Заявление бывшего помощника президента РФ Владимира Путина Владислав Суркова о принуждении Украины к братству являются точным описанием планов российского руководства в отношении Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политический аналитик Валерий Соловей.

"Никаких месседжей Украине Сурков не посылал. Он выразил квинтэссенцию взглядов российского руководства на Украину. Сурков говорил то, что, как ему кажется, будет приятно услышать Путину. Это два очень простых тезиса. Первый – украинцев не существует как нации. Отсюда вытекает, что украинский язык – это искаженная версия русского, а украинская культура – это примитивная недокультура. А второй тезис – что Украину нужно принуждать к братству. Это точное описание планов российского руководства в отношении Украины. В данном случае речь идет о включении ее в союзное государство. Сурков в последние месяцы, и даже год, не особо влиял на российскую политику в отношении Украины. И Путин им, честно говоря, давно тяготился. Просто в силу некоторых обстоятельств он не может взять и отправить его в отставку. Путину нужно, чтобы Сурков был где-то поблизости. И даже сейчас, когда он формально потерял статус помощника президента РФ по Украине, Суркову выделен кабинет в администрации президента. Хотя должности у него нет", – отметил Соловей.

По его словам, в Кремле уверены, что могут добиться уступок от президента Украины Владимира Зеленского.

"Политика Кремля по Украине перешла в активную фазу, когда президентом стал Зеленский. Россия ждала новой возможности, и в Кремле считают, что сейчас эту новую политику можно реализовать. То есть Зеленского можно продавить. Причем в этом России будут очень активно помогать многие украинские политики и бизнесмены. В этом можете не сомневаться – Москва с ними договорилась и пообещала ряд преференций. И все это будет происходить под благим знаменем: мол, что же вы, давайте – у нас будет замечательное экономическое пространство, мы откроем дорогу вашему бизнесу! Вообще вся эта интенсивная закулисная работа велась уже давно. Просто сейчас она активизировалась. Вспомните встречи Зеленского в Омане. Это просто одна из форм работы России с различными группами украинской элиты. Более того, Москва очень интенсивно работает с украинскими националистами. У нее прекрасные отношения с теми, кто в Украине громче всех кричит. РФ чрезвычайно заинтересована в этом шуме и идиотизме. Она показывает Западу: мол, смотрите, мы же говорили – это недогосударство, с ним нельзя иметь дело! И сейчас для Кремля в этом плане все складывается весьма удачно", – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что Кремль рассматривает вариант силового давления на Украину.

"Если работа с украинскими элитами не даст Москве желаемого результата, она прибегнет к силовому давлению. Причем так, чтобы оно выглядело спровоцированным украинской стороной. И это не обязательно будет на Донбассе – есть разные варианты. Я немножко знаком с этими планами, и мне кажется, что в них недостаточно учитывается гибкость и пластичность украинского общества. Слова Суркова об Украине – не просто циничная пропаганда, это его святое убеждение. Он верит, что украинцы – это недонация, с которой можно легко справиться. Руководство РФ считает украинцев слабаками. Мне кажется, в этом их ошибка. В любом случае в Москве настроены очень серьезно, и считают, что сейчас уникальная возможность ситуацию проломить. Причем не только из-за Зеленского, который постоянно говорит о мире. Дело в ключевых западных лидерах, которые так или иначе готовы Москву поддержать. Или, по крайней мере, перестать активно помогать Киеву", – резюмировал Соловей.

Интервью с Сурковым вышло на сайте "Актуальные комментарии" 26 февраля.

В интервью он сказал, что "принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении". "Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – заявил Сурков.

Он также сказал, что "Украины нет, есть украинство", которое назвал "специфическим расстройством умов".

"Сумбур вместо государства. Борщ, [идеолог украинского национализма Степан] Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают", – заявил Сурков.

Он был помощником президента РФ Владимира Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".