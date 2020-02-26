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Сурков считает, что правки в конституцию РФ призваны обнулить президенские сроки

Если в РФ будут согласованы правки в конституцию, которыми будут уточнены полномочия президента страны, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков, такое мнение высказал бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий
Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий
Фото: ЕРА

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, в интервью порталу "Актуальные комментарии" высказал мнение, что инициируемые в РФ поправки в Конституцию приведут к обнулению президентских сроков. 

Он сказал, что планы Кремля по этому вопросу ему неизвестны, всю информацию он получил в новостях.

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", – отметил Сурков.

Он подчеркнул, что в РФ "естественным образом" сложилась не просто президентская, а "гиперпрезидентская" форма правления.

"Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", – считает Сурков.

Он высказал мнение, что правки должны искоренить "подрывной тезис", что международные договоры для России стоят выше ее собственных законов.

"Давно пора эту норму убрать. Пока она есть, наша демократия не может считаться вполне суверенной", – уверяет бывший помощник Владимира Путина.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Владислав Сурков
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