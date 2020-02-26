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ПОЛИТИКА

После увольнения Суркова политика РФ в отношении Украины не изменилась – Пристайко

Президент РФ Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова, который курировал в Кремле украинское направление, но вся его команда продолжает работать, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко: Возможно, нужно время, чтобы понять, как изменится политика РФ в отношении Украины
Пристайко: Возможно, нужно время, чтобы понять, как изменится политика РФ в отношении Украины
Фото: ЕРА

После увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал в Кремле украинское направление, политика России в отношении Украины пока не изменилась. Об этом 26 февраля во время брифинга сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно, Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать. Возможно, нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, [Дмитрия] Козака на эту позицию", – сказал Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. Он говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". 

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил Суркова.

Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли и двинуться в противоположном" направлении не может. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Донбасс, Владислав Сурков, переговоры, агрессия, Вадим Пристайко
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