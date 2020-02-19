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ПОЛИТИКА

Песков о Суркове: Опыт и талант найдет свое применение

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владислав Сурков после отставки с должности помощника Владимира Путина может быть задействован на любых направлениях.

18 февраля Путин уволил Суркова
18 февраля Путин уволил Суркова
Фото: dan-news.info

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков был освобожден от должности по собственному желанию после встречи с президентом. Об этом сообщает РБК.

Песков высказал мнение, что "многолетний опыт и талант" Суркова "найдет свое применение".

"Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях", – так прокомментировал спикер Кремля возможность дальнейшей работы Суркова на украинском направлении.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Официально эту информацию не подтверждали, сам Сурков ее также не комментировал.

18 февраля Путин уволил Суркова.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, отставка
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