"Сурков – это прошлое". Пристайко заявил, что не будет комментировать заявления бывшего помощника Путина об Украине

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, может "говорить все, что желает необходимым", его слова не являются позицией России, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать Фото: ЕРА

Заявления бывшего помощника президента РФ, который курировал в Кремле украинское направление, являются его личной позицией. Таким образом 26 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал "Обозревателю" слова Суркова о том, что "Украины не существует".

"Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения, я не собираюсь комментировать слова бывшего помощника президента РФ", – заявил Пристайко.

Министр подчеркнул, что Украина ведет переговоры с РФ, а не с Сурковым.

"Сурков – это прошлое. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. Он говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил Суркова.

Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли и двинуться в противоположном" направлении не может.