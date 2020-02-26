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Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что принуждение Украины к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ этим не занимаются.

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Песков заявил, что власти РФ действуют в рамках Минских соглашений
Песков заявил, что власти РФ действуют в рамках Минских соглашений
Фото: ЕРА

Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям, заявил сегодня в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который в интервью порталу "Актуальные комментарии" заявил, что Украина для российской имперской и советской бюрократии всегда была "делом хлопотным", а потому принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.

По его словам, Россия проводит последовательную политику, которая содействует реализации Минских договоренностей. 

Песков подчеркнул, что это безальтернативный документ, реализация положений которого "в строго указанной очередности" может разрешить конфликт на Донбассе. 

Спикер Кремля отказался комментировать высказывание Суркова о том, что он не представляет возможным возвращение Донбасса в состав Украины. 

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". 

18 февраля Путин уволил Суркова.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, политика, война на Донбассе
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