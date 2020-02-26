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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко: Политика России, построенная на фальшивых имперских мифах, исторически обречена

Санкции в отношении РФ – это единственный мирный способ урегулировать конфликт на Донбассе и вернуть Крым, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Мы видим гибридную войну не только в отношении Украины, но и всего демократического мира
Пристайко: Мы видим гибридную войну не только в отношении Украины, но и всего демократического мира
Фото: ЕРА

На РФ необходимо усилить экономическое и политическое давление. Такое мнение в ходе выступления в Киеве на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации, выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы видим гибридную войну не только в отношении Украины, но и всего демократического мира: против ЕС, США, НАТО. Политика уступок агрессору в надежде на его умиротворение – это утопия, по крайней мере, когда мы имеем дело с Россией и ее имперскими амбициями. Крым не стал для Москвы откупной против продолжения войны в центре Европы, как думали некоторые наши иностранные партнеры и многие в Украине. Крымский успех только опьянил кремлевских лидеров и побудил их к новым завоеваниям, к сожалению, более кровавым", – сказал он.

Министр убежден, что "дипломатическая мягкость" в противодействии агрессии воспринимается Кремлем как слабость и только провоцирует ее расширение.

По его мнению, необходимо увеличить международное внимание к вопросу Крыма и усилить санкции против РФ.

"Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым. В случае с Россией санкции – это единственный способ урегулировать этот конфликт мирными политико-дипломатическими методами… Мы знаем, что Россия – огромная страна с огромной армией, но ее анахроничная, построенная на фальшивых имперских мифах политика, исторически обречена. Если мы будем уверены в своих силах и в силах международной демократии, если настойчиво и целенаправленно будем бороться за справедливость и национальное достоинство, то мы обязательно победим", – добавил Пристайко. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, оккупация, агрессия, боевики, война в Украине, Вадим Пристайко
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