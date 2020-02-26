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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит вещание

Вопрос с финансированием единственного в Украине телеканала на крымскотатарском языке решится в ближайшее время, заверил президент Владимир Зеленский.

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АТR начал вещание в Украине в 2006 году
АТR начал вещание в Украине в 2006 году
Фото: Телеканал ATR / Facebook

Крымскотатарский телеканал ATR, у которого в последнее время были проблемы с финансированием, продолжит свою работу. Об этом 26 февраля на форуме Age of Crimea в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".  

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит вещание, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что людям в Крыму "необходим источник объективной информации о современной Украине". 

АТR начал вещание в 2006 году. Это единственный в Украине телеканал на крымскотатарском языке. Он прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того требовали оккупационные власти. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.

Телеканал входит в состав холдинга вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Лидер гражданской блокады Крыма и глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года.

21 января стало известно, что ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки со стороны государства. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, рассказал Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн грн на поддержку ATR. Однако 10 февраля телеканал заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета.

Коллектив телеканала обратился в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой оказать ему финансовую помощь. 

Теги: СМИ, Крым, крымские татары, ATR, Владимир Зеленский
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