Ситуация на телеканале ATR. Бородянский утверждает, что в бюджете есть деньги на крымскотатарское телевещание

На крымскотатарском телеканале ATR заявили, что из-за прекращения господдержки объем вещания ограничили, началось сокращение сотрудников. Глава Министерства молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский написал, что в госбюджете предусмотрены 50 млн грн на поддержку крымскотатарского ТВ.

Бородянский заявил о начале консультаций с Джемилевым и Меджлисом Фото: Евгений Литвинкович / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что объем государственной поддержки крымскотатарского телевизионного вещания в 2020 году составит 50 млн грн. Об этом он 23 января написал в Telegram.

"Поддержка крымскотатарского народа как коренного народа Украины является для нашего государства одним из важнейших приоритетов. В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания. Отметим, что текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевещания, предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год, составляет 50 млн грн. Мы начинаем консультации с народным депутатом Украины, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки", – сообщил министр.

По словам Бородянского, планируется запуск программы поддержки и развития крымскотатарской культуры и старт онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.

21 января стало известно, что крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, рассказал владелец ATR Ленур Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Крымскотатарская редакция украинского иновещания UATV последний раз вышла в эфир 12 января.