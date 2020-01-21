Крымскотатарский телеканал ATR может закрыться из-за прекращения бюджетной поддержки

С 2016 года канал ATR получал финансирование из госбюджета Украины. Из-за прекращения господдержки в 2020 году вещание пришлось ограничить, началось сокращение сотрудников.

Крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета, сообщает "Детектор медіа".

Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. В тот же день его удалось восстановить благодаря вмешательству главного раввина Украины Якова Дов Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Канал запустил сбор средств в поддержку вещания.

Из-за недофинансирования на ATR сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров – рассказал владелец ATR Ленур Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

"Последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме. Из-за недофинансирования нам пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и прямые эфиры из Крыма. Нам пришлось отозвать четырех журналистов, работавших в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить. Мы свернули нашу национальную патриотическую программу Tarih Sedası, которая выходила на канале даже в самые сложные времена в 2014–2015 годах", – сообщил владелец.

Из-за долгов концерн РРТ может отключить вещание радио Meydan на оккупированный полуостров, опасается Ислямов.

АТR начал вещание в 2006 году. Телеканал прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того требовали оккупационные власти. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.

ATR входит в состав холдинга вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года.