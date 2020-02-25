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Телеканал ATR, который находитися на грани закрытия, просит Европарламент и Еврокомиссию помочь с финансированием

После того как телеканалу ATR заблокировали финансирование из государственного бюджета, руководство обратилось к Европейскому парламенту и Европейской комиссии с просьбой обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу оказание необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе.

В 2015 году ATR перебрался на материковую Украину
В 2015 году ATR перебрался на материковую Украину
Фото: atr.ua

Коллектив крымскотатарского телеканала ATR написал обращение к Европейскому парламенту и Европейской комиссии, в котором попросил поддержать вещание телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с прекращением государственного финансирования. Обращение обнародовано на сайте телеканала 24 февраля.

Руководство телеканала напомнило, что ATR является единственным в мире крымскотатарским каналом.

"В конце 2019 года по не зависящим от нас причинам частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти", – говорится в заявлении.

На ATR напомнили, что в 2015 году более 60 журналистов и сотрудников ATR эвакуировались в Киев с аннексированного полуострова, оставив там свои студии, оборудование, транспорт и декорации.

"Целевая аудитория АТR – более 2,5 млн жителей временно оккупированного Крыма, а также жители материковой части Украины и многочисленная крымскотатарская диаспора в Турции, Румынии, Литве, Польше и других странах. Благодаря АТR жители временно оккупированного Крыма и материковой части Украины получают объективную информацию о событиях в Украине, мире и, что очень важно, о событиях, которые происходят во временно оккупированном Крыму", – отметили сотрудники телеканала.

Европейский парламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины. Он призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине, напомнили на ATR.

"Телеканал сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежду на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас во исполнение положений вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказание необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе", – говорится в обращении.

АТR начал вещание в 2006 году. Телеканал прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того требовали оккупационные власти. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.

ATR входит в состав холдинга вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Лидер гражданской блокады Крыма и глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года.

21 января стало известно, что крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, рассказал владелец ATR Ленур Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

После этого министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский написал, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн грн на поддержку крымскотатарского ТВ.

Однако 10 февраля телеканал заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета.

Теги: госбюджет, Европарламент, Еврокомиссия, бюджет, крымские татары, ATR, журналисты, финансирование
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