Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

Крымчанку Галину Довгополую задержали в Крыму в ноябре 2019 года, затем арестовали за якобы государственную измену. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ни родным, ни адвокатам арестованной неизвестно, где она находится.

Денисова: Нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову выяснить местонахождение 64-летней украинской политзаключенной Галины Довгополой. Об этом Денисова 25 февраля написала в Facebook.

"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Галина Довгополая", – утверждает Денисова.

Довгополую задержали 27 ноября 2019 года на временно оккупированной территории Крыма, впоследствии ее арестовали якобы за государственную измену. По словам украинского омбудсмена, последнее известное место содержания гражданки Украины – СИЗО в Москве.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья и обеспечении правовой и медицинской помощью", – сказано в сообщении.

Проект "Крым.Реалии" писал, что Довгополая – уроженка Бахчисарая, проживавшая в Севастополе. Что конкретно инкриминируют ей российские силовики, неизвестно.

По информации Денисовой, в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.