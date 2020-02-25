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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

Крымчанку Галину Довгополую задержали в Крыму в ноябре 2019 года, затем арестовали за якобы государственную измену. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ни родным, ни адвокатам арестованной неизвестно, где она находится.

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Денисова: Нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины
Денисова: Нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову выяснить местонахождение 64-летней украинской политзаключенной Галины Довгополой. Об этом Денисова 25 февраля написала в Facebook.

"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Галина Довгополая", – утверждает Денисова.

Довгополую задержали 27 ноября 2019 года на временно оккупированной территории Крыма, впоследствии ее арестовали якобы за государственную измену. По словам украинского омбудсмена, последнее известное место содержания гражданки Украины – СИЗО в Москве.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья и обеспечении правовой и медицинской помощью", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3482057541866970

Проект "Крым.Реалии" писал, что Довгополая – уроженка Бахчисарая, проживавшая в Севастополе. Что конкретно инкриминируют ей российские силовики, неизвестно.

По информации Денисовой, в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

Теги: Крым, Севастополь, Москва, СИЗО, Людмила Денисова, госизмена, Татьяна Москалькова, Галина Довгополая
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