Клуб читателей
ГОРДОН
 
Инфографика

В СНБО Украины рассказали, кто больше всех рискует заразиться коронавирусом. Инфографика

Вероятность заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 гораздо выше у людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО графически смоделировал зоны риска в разрезе возрастных категорий на случай проникновения инфекции в Украину. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей в возрасте 80 лет и старше; фактором риска также являются заболевания дыхательных путей и сахарный диабет.
 
| Вчера 22.48 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, СНБО, коронавирус SARS-CoV-2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Вирус начал распространяться из Китая
ОБЩЕСТВО
В Украине подтвержденных случаев нового коронавируса пока нет – Минздрав
1 февраля, 2020 14.21
Украина повысила уровень готовности системы реагирования на новый коронавирус в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить распространение вируса чрезвычайной ситуацией, сообщил украинский Минздрав.
ОБЩЕСТВО, События
Жители Новых Санжар заявили, что не знали, заражены ли эвакуированные из Уханя. Видео
21 февраля, 2020 16.34  
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Уханя, пожаловались на нехватку информации от властей. Об этом они рассказали в комментарии телеканалу "1+1". В частности, один из местных жителей отметил, что он не против эвакуированных, но он не понимает, почему их не разместили в Киеве, куда изначально прибыл самолет. Другая жительница выразила недовольство тем, что вместе с украинцами прибыли иностранные граждане. "Если бы нам сказали, что они едут сюда не больные... У меня ребенок, я за него переживаю. Если заболеем, на свою зарплату я ребенка не спасу. Местных жителей [ни о чем] не предупредили", – сказала одна из опрошенных.
Впервые новый тип коронавируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
ОБЩЕСТВО
Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса – Минздрав
7 февраля, 2020 15.53
На следующей неделе в Украину должны доставить 30 тест-систем для выявления нового коронавируса. Их распределят по регионам, сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
Правозащитники, опрошенные "Думской", считают, что администрация отеля нарушает украинское законодательство
ОБЩЕСТВО
Одесский отель отказывается селить гостей из Китая
2 февраля, 2020 21.26
Одесская гостиница "Калифорния" отказывается селить постояльцев из Китая. Издание "Думская" предполагает, что это связано со вспышкой нового коронавируса в китайском Ухане.
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Из-за коронавируса могут отменить Евро и Олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы-1" и "Евровидение". Список мероприятий
Из-за коронавируса могут отменить Евро и Олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы-1" и "Евровидение". Список мероприятий G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Вербовка и убийство Владислава Листьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Вербовка и убийство Владислава Листьева G
Владимир ПОПОВ
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 
 
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS