В СНБО Украины рассказали, кто больше всех рискует заразиться коронавирусом. Инфографика
Вероятность заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 гораздо выше у людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО графически смоделировал зоны риска в разрезе возрастных категорий на случай проникновения инфекции в Украину. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей в возрасте 80 лет и старше; фактором риска также являются заболевания дыхательных путей и сахарный диабет.
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Украина повысила уровень готовности системы реагирования на новый коронавирус в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить распространение вируса чрезвычайной ситуацией, сообщил украинский Минздрав.→
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Уханя, пожаловались на нехватку информации от властей. Об этом они рассказали в комментарии телеканалу "1+1". В частности, один из местных жителей отметил, что он не против эвакуированных, но он не понимает, почему их не разместили в Киеве, куда изначально прибыл самолет. Другая жительница выразила недовольство тем, что вместе с украинцами прибыли иностранные граждане. "Если бы нам сказали, что они едут сюда не больные... У меня ребенок, я за него переживаю. Если заболеем, на свою зарплату я ребенка не спасу. Местных жителей [ни о чем] не предупредили", – сказала одна из опрошенных. →
На следующей неделе в Украину должны доставить 30 тест-систем для выявления нового коронавируса. Их распределят по регионам, сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.→
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