Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В МИД подтвердили, что в Италии гражданка Украины заразилась коронавирусом

В Италии 26-летняя украинка находится в инфекционной больнице, наличие у нее коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланцани, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Состояние госпитализированной украинки не критическое, сообщил Погорельцев
Состояние госпитализированной украинки не критическое, сообщил Погорельцев
Фото: pixabay.com

В Италии у гражданки Украины выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 27 февраля УНН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух заболевших – украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в провинции Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой Спалланцани в Риме", – сообщил Погорельцев.

По его словам, сейчас украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее "состояние не критическое".

"Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом", – добавил Погорельцев.

О болезни гражданки Украины в Италии 26 февраля сообщала журналистка Stranieri in Italia Марианна Сороневич.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли. В частности, в Италии заболело 322 человека, 11 из них умерли, сообщили в ВОЗ. 

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентовКоронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. 

Теги: Украина, Китай, МИД, Италия, больница, карантин, вирус, Неаполь, пневмония, Сергей Погорельцев, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS